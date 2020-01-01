Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Informacije InceptionLRT is a decentralized protocol designed to optimize the potential of restaking through a secure and modular framework. The platform allows users to make their digital assets more capital-efficient by enabling restaking across multiple networks. With increased liquidity, advanced customization, and a comprehensive reward structure powered by Inception LRTs, the platform unlocks new opportunities for yield optimization and long-term growth." Službena web stranica: https://www.inceptionlrt.com/ Bijela knjiga: https://docs.inceptionlrt.com/ Kupi INWSTETHS odmah!

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Tokenomika i analiza cijena

Tržišna kapitalizacija: $ 422.41K
Ukupna količina: $ 28.36
Količina u optjecaju: $ 28.36
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 124.57K
Povijesni maksimum: $ 4,751.37
Povijesni minimum: $ 1,858.31
Trenutna cijena: $ 4,392.97

Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj INWSTETHS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja INWSTETHS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku INWSTETHS tokena, istražite INWSTETHS cijenu tokena uživo!

