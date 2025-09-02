Inception Restaked ETH (INETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 4 971,31$ 4 971,31 $ 4 971,31 Najniža cijena $ 1 270,63$ 1 270,63 $ 1 270,63 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1,66% Promjena cijene (7D) +1,66%

Inception Restaked ETH (INETH) cijena u stvarnom vremenu je $4 492,36. Tijekom protekla 24 sata, INETHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INETH je $ 4 971,31, dok je najniža cijena svih vremena $ 1 270,63.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INETH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1,66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Inception Restaked ETH (INETH)

Tržišna kapitalizacija $ 165,84K$ 165,84K $ 165,84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 165,84K$ 165,84K $ 165,84K Količina u optjecaju 36,92 36,92 36,92 Ukupna količina 36,91522839773492 36,91522839773492 36,91522839773492

Trenutačna tržišna kapitalizacija Inception Restaked ETH je $ 165,84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INETH je 36,92, s ukupnom količinom od 36.91522839773492. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 165,84K.