Inception Restaked ETH Logotip

Inception Restaked ETH Cijena (INETH)

Neuvršten

1 INETH u USD cijena uživo:

$4 492,36
$4 492,36$4 492,36
0,00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Inception Restaked ETH (INETH)
Inception Restaked ETH (INETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4 971,31
$ 4 971,31$ 4 971,31

$ 1 270,63
$ 1 270,63$ 1 270,63

--

--

+1,66%

+1,66%

Inception Restaked ETH (INETH) cijena u stvarnom vremenu je $4 492,36. Tijekom protekla 24 sata, INETHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INETH je $ 4 971,31, dok je najniža cijena svih vremena $ 1 270,63.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INETH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1,66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Inception Restaked ETH (INETH)

$ 165,84K
$ 165,84K$ 165,84K

--
----

$ 165,84K
$ 165,84K$ 165,84K

36,92
36,92 36,92

36,91522839773492
36,91522839773492 36,91522839773492

Trenutačna tržišna kapitalizacija Inception Restaked ETH je $ 165,84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INETH je 36,92, s ukupnom količinom od 36.91522839773492. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 165,84K.

Inception Restaked ETH (INETH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Inception Restaked ETH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Inception Restaked ETH u USD iznosila je $ +1 028,8681398320.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Inception Restaked ETH u USD iznosila je $ +3 154,5935926800.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Inception Restaked ETH u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +1 028,8681398320+22,90%
60 dana$ +3 154,5935926800+70,22%
90 dana$ 0--

Što je Inception Restaked ETH (INETH)

InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users.

Inception Restaked ETH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Inception Restaked ETH (INETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Inception Restaked ETH (INETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Inception Restaked ETH.

Provjerite Inception Restaked ETH predviđanje cijene sada!

Inception Restaked ETH (INETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Inception Restaked ETH (INETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Inception Restaked ETH (INETH)

Koliko Inception Restaked ETH (INETH) vrijedi danas?
Cijena INETH uživo u USD je 4 492,36 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INETH u USD?
Trenutačna cijena INETH u USD je $ 4 492,36. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Inception Restaked ETH?
Tržišna kapitalizacija za INETH je $ 165,84K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INETH?
Količina u optjecaju za INETH je 36,92 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INETH?
INETH je postigao ATH cijenu od 4 971,31 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INETH?
INETH je vidio ATL cijenu od 1 270,63 USD.
Koliki je obujam trgovanja za INETH?
24-satni obujam trgovanja za INETH je -- USD.
Hoće li INETH još narasti ove godine?
INETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
