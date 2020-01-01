Incept (INCEPT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Incept (INCEPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Incept (INCEPT) Informacije INCEPT is an experiment that introduces 10,000 “dimensional tokens” built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems. Službena web stranica: https://incept.build Bijela knjiga: https://incept.build/resources/INCEPT.pdf Kupi INCEPT odmah!

Incept (INCEPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Incept (INCEPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 46.81K $ 46.81K $ 46.81K Ukupna količina: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Količina u optjecaju: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 46.81K $ 46.81K $ 46.81K Povijesni maksimum: $ 892.39 $ 892.39 $ 892.39 Povijesni minimum: $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 Trenutna cijena: $ 4.68 $ 4.68 $ 4.68 Saznajte više o cijeni Incept (INCEPT)

Incept (INCEPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Incept (INCEPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj INCEPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja INCEPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku INCEPT tokena, istražite INCEPT cijenu tokena uživo!

