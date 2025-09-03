Incept (INCEPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 892.39$ 892.39 $ 892.39 Najniža cijena $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -6.73% Promjena cijene (7D) -6.73%

Incept (INCEPT) cijena u stvarnom vremenu je $4.77. Tijekom protekla 24 sata, INCEPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INCEPT je $ 892.39, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.02.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INCEPT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -6.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Incept (INCEPT)

Tržišna kapitalizacija $ 47.70K$ 47.70K $ 47.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.70K$ 47.70K $ 47.70K Količina u optjecaju 10.00K 10.00K 10.00K Ukupna količina 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Incept je $ 47.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INCEPT je 10.00K, s ukupnom količinom od 10000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.70K.