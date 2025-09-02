INCASWAP (INCA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 10.22$ 10.22 $ 10.22 Najniža cijena $ 0.02492511$ 0.02492511 $ 0.02492511 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +20.01% Promjena cijene (7D) +20.01%

INCASWAP (INCA) cijena u stvarnom vremenu je $0.420042. Tijekom protekla 24 sata, INCAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INCA je $ 10.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02492511.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INCA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +20.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu INCASWAP (INCA)

Tržišna kapitalizacija $ 399.04K$ 399.04K $ 399.04K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 420.04K$ 420.04K $ 420.04K Količina u optjecaju 950.00K 950.00K 950.00K Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija INCASWAP je $ 399.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INCA je 950.00K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 420.04K.