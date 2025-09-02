INCASWAP Cijena (INCA)
INCASWAP (INCA) cijena u stvarnom vremenu je $0.420042. Tijekom protekla 24 sata, INCAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INCA je $ 10.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02492511.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INCA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +20.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija INCASWAP je $ 399.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INCA je 950.00K, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 420.04K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz INCASWAP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz INCASWAP u USD iznosila je $ +0.4662286001.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz INCASWAP u USD iznosila je $ +0.0856400531.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz INCASWAP u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ +0.4662286001
|+111.00%
|60 dana
|$ +0.0856400531
|+20.39%
|90 dana
|$ 0
|--
Inca Swap Ecosystem Inca Swap is an innovative DeFi ecosystem that combines efficiency, security and interoperability, functioning as a multichain DEX integrated with solutions such as NFTs and a bridge between networks. Focused on MatChain, the project offers fast transactions, low fees and an optimized decentralized experience. DEX on MatChain MatChain's scalable infrastructure allows Inca Swap to provide efficient and cost-effective exchanges. With EVM compatibility, the platform guarantees support for multiple tokens and high performance, ideal for traders and liquidity providers. Inca NFTs NFTs play an important role in the ecosystem, offering utility and exclusivity: Exclusive Benefits: Discounts, early access to features and special rewards. Marketplace: Direct NFT transactions on MatChain with reduced fees. Engagement: Exclusive drops for premium NFT holders. MatChain to BSC Bridge The MatChain to Binance Smart Chain (BSC) connectivity expands the reach of Inca Swap. The bridge facilitates fast and secure transfers between networks, promoting interoperability, increased liquidity and competitive costs. Inca Token The Inca Token is the heart of the ecosystem, acting as a governance and benefit tool. It offers Fee discounts and higher returns in liquidity pools. Staking and farming incentives for liquidity retention. Optimized Performance: Fast and cost-effective swaps on MatChain. Multichain Connectivity: Efficient bridge with BSC. Inca Pix: The Web3 Gateway Inca Pix is a groundbreaking feature that bridges the Brazilian Pix payment system to the Web3 ecosystem on MatChain.
Razumijevanje tokenomike INCASWAP (INCA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INCA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
