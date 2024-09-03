Inbred Cat (INBRED) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Inbred Cat (INBRED), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Inbred Cat (INBRED) Informacije the cat is in bread. $inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy. lets get this bread. Službena web stranica: http://inbredcatonsol.com/

Inbred Cat (INBRED) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Inbred Cat (INBRED), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 353.42K $ 353.42K $ 353.42K Ukupna količina: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M Količina u optjecaju: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 353.42K $ 353.42K $ 353.42K Povijesni maksimum: $ 0.00385518 $ 0.00385518 $ 0.00385518 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00035537 $ 0.00035537 $ 0.00035537 Saznajte više o cijeni Inbred Cat (INBRED)

Inbred Cat (INBRED) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Inbred Cat (INBRED) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj INBRED tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja INBRED tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku INBRED tokena, istražite INBRED cijenu tokena uživo!

INBRED Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide INBRED? Naša INBRED stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte INBRED predviđanje cijene tokena odmah!

