Više o INBRED

INBRED Informacije o cijeni

INBRED Službena web stranica

INBRED Tokenomija

INBRED Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Inbred Cat Logotip

Inbred Cat Cijena (INBRED)

Neuvršten

1 INBRED u USD cijena uživo:

$0.00035189
$0.00035189$0.00035189
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Inbred Cat (INBRED)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:22:47 (UTC+8)

Inbred Cat (INBRED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00385518
$ 0.00385518$ 0.00385518

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

+0.16%

-4.70%

-4.70%

Inbred Cat (INBRED) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, INBREDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena INBRED je $ 0.00385518, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, INBRED se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, +0.16% u posljednjih 24 sata i -4.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Inbred Cat (INBRED)

$ 349.96K
$ 349.96K$ 349.96K

--
----

$ 349.96K
$ 349.96K$ 349.96K

994.51M
994.51M 994.51M

994,514,321.0
994,514,321.0 994,514,321.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Inbred Cat je $ 349.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INBRED je 994.51M, s ukupnom količinom od 994514321.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 349.96K.

Inbred Cat (INBRED) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Inbred Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Inbred Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Inbred Cat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Inbred Cat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.16%
30 dana$ 0-7.86%
60 dana$ 0+1.47%
90 dana$ 0--

Što je Inbred Cat (INBRED)

the cat is in bread. $inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy. lets get this bread.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Inbred Cat (INBRED)

Službena web-stranica

Inbred Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Inbred Cat (INBRED) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Inbred Cat (INBRED) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Inbred Cat.

Provjerite Inbred Cat predviđanje cijene sada!

INBRED u lokalnim valutama

Inbred Cat (INBRED) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Inbred Cat (INBRED) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o INBRED opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Inbred Cat (INBRED)

Koliko Inbred Cat (INBRED) vrijedi danas?
Cijena INBRED uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena INBRED u USD?
Trenutačna cijena INBRED u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Inbred Cat?
Tržišna kapitalizacija za INBRED je $ 349.96K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za INBRED?
Količina u optjecaju za INBRED je 994.51M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za INBRED?
INBRED je postigao ATH cijenu od 0.00385518 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za INBRED?
INBRED je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za INBRED?
24-satni obujam trgovanja za INBRED je -- USD.
Hoće li INBRED još narasti ove godine?
INBRED mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte INBRED predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:22:47 (UTC+8)

Inbred Cat (INBRED) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.