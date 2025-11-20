Inbox Cijena danas

Trenutačna cijena Inbox (INBOX) danas je $ 0.00019974, s promjenom od 2.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije INBOX u USD je $ 0.00019974 po INBOX.

Inbox trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 199,681, s količinom u optjecaju od 999.90M INBOX. Tijekom posljednja 24 sata, INBOX trgovao je između $ 0.00018289 (niska) i $ 0.00020174 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00195214, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00018289.

U kratkoročnim performansama, INBOX se kretao -0.01% u posljednjem satu i -29.88% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Inbox (INBOX)

Tržišna kapitalizacija $ 199.68K$ 199.68K $ 199.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 199.68K$ 199.68K $ 199.68K Količina u optjecaju 999.90M 999.90M 999.90M Ukupna količina 999,898,512.684524 999,898,512.684524 999,898,512.684524

Trenutačna tržišna kapitalizacija Inbox je $ 199.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju INBOX je 999.90M, s ukupnom količinom od 999898512.684524. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 199.68K.