In The MEME Time (ITMT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u In The MEME Time (ITMT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

In The MEME Time (ITMT) Informacije In The MEME-Time is a tap game that has a light enjoyable fun clock attached to it. Tick Tock This game will fuses stops here elements of strategy, management, and learning appealing to a wide range of players interested in the crypto space while introducing core concepts of crypto. In The MEME-Time, players have the opportunity to earn and trade in-game coins. They will also be able to compete in tournaments and have profit earned poured back into the ecosystem. This benefit provides engagement by providing rewards for gameplay. Službena web stranica: https://www.inthememetime.sucks/ Kupi ITMT odmah!

In The MEME Time (ITMT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za In The MEME Time (ITMT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Ukupna količina: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Količina u optjecaju: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Povijesni maksimum: $ 0.00499285 $ 0.00499285 $ 0.00499285 Povijesni minimum: $ 0.00061695 $ 0.00061695 $ 0.00061695 Trenutna cijena: $ 0.00158401 $ 0.00158401 $ 0.00158401 Saznajte više o cijeni In The MEME Time (ITMT)

In The MEME Time (ITMT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike In The MEME Time (ITMT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ITMT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ITMT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ITMT tokena, istražite ITMT cijenu tokena uživo!

ITMT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ITMT? Naša ITMT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ITMT predviđanje cijene tokena odmah!

