In The MEME Time (ITMT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0016671 24-satna najviša cijena $ 0.00177625 Najviša cijena ikada $ 0.00499285 Najniža cijena $ 0.00061695 Promjena cijene (1H) +0.29% Promjena cijene (1D) +3.58% Promjena cijene (7D) -7.01%

In The MEME Time (ITMT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0017691. Tijekom protekla 24 sata, ITMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0016671 i najviše cijene $ 0.00177625, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ITMT je $ 0.00499285, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00061695.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ITMT se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, +3.58% u posljednjih 24 sata i -7.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu In The MEME Time (ITMT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.77M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.77M Količina u optjecaju 999.96M Ukupna količina 999,958,879.277384

Trenutačna tržišna kapitalizacija In The MEME Time je $ 1.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ITMT je 999.96M, s ukupnom količinom od 999958879.277384. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.77M.