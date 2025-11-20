in real life coin Cijena danas

Trenutačna cijena in real life coin (IRLCOIN) danas je $ 0.00002393, s promjenom od 22.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IRLCOIN u USD je $ 0.00002393 po IRLCOIN.

in real life coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 24,171, s količinom u optjecaju od 999.81M IRLCOIN. Tijekom posljednja 24 sata, IRLCOIN trgovao je između $ 0.00002378 (niska) i $ 0.00003079 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00322377, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002378.

U kratkoročnim performansama, IRLCOIN se kretao -0.48% u posljednjem satu i -30.86% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu in real life coin (IRLCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 24.17K$ 24.17K $ 24.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.17K$ 24.17K $ 24.17K Količina u optjecaju 999.81M 999.81M 999.81M Ukupna količina 999,810,658.537535 999,810,658.537535 999,810,658.537535

