IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u IN MEMES WE TRUST ($TRUST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Informacije IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token, It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency. We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth! We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene. In memes we trust ! Službena web stranica: https://inmemeswetrust.net/ Kupi $TRUST odmah!

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za IN MEMES WE TRUST ($TRUST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.45K $ 17.45K $ 17.45K Ukupna količina: $ 870.03M $ 870.03M $ 870.03M Količina u optjecaju: $ 870.03M $ 870.03M $ 870.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.45K $ 17.45K $ 17.45K Povijesni maksimum: $ 0.00100456 $ 0.00100456 $ 0.00100456 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni IN MEMES WE TRUST ($TRUST)

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike IN MEMES WE TRUST ($TRUST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $TRUST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $TRUST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $TRUST tokena, istražite $TRUST cijenu tokena uživo!

$TRUST Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $TRUST? Naša $TRUST stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $TRUST predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!