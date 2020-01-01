Impossible Finance Launchpad (IDIA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Impossible Finance Launchpad (IDIA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Informacije Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible. Službena web stranica: https://impossible.finance/ Kupi IDIA odmah!

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Impossible Finance Launchpad (IDIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.80M $ 14.80M $ 14.80M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 748.39M $ 748.39M $ 748.39M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 19.77M $ 19.77M $ 19.77M Povijesni maksimum: $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 Povijesni minimum: $ 0.0088129 $ 0.0088129 $ 0.0088129 Trenutna cijena: $ 0.01977438 $ 0.01977438 $ 0.01977438 Saznajte više o cijeni Impossible Finance Launchpad (IDIA)

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Impossible Finance Launchpad (IDIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IDIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IDIA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IDIA tokena, istražite IDIA cijenu tokena uživo!

