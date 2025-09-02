Impossible Finance Launchpad (IDIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02177839 24-satna najviša cijena $ 0.02223595 Najviša cijena ikada $ 3.51 Najniža cijena $ 0.0088129 Promjena cijene (1H) +0.20% Promjena cijene (1D) +1.57% Promjena cijene (7D) +5.70%

Impossible Finance Launchpad (IDIA) cijena u stvarnom vremenu je $0.02223666. Tijekom protekla 24 sata, IDIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02177839 i najviše cijene $ 0.02223595, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IDIA je $ 3.51, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0088129.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IDIA se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +1.57% u posljednjih 24 sata i +5.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Impossible Finance Launchpad (IDIA)

Tržišna kapitalizacija $ 16.64M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.23M Količina u optjecaju 748.39M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Impossible Finance Launchpad je $ 16.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDIA je 748.39M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.23M.