Više o IDIA

IDIA Informacije o cijeni

IDIA Službena web stranica

IDIA Tokenomija

IDIA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Impossible Finance Launchpad Logotip

Impossible Finance Launchpad Cijena (IDIA)

Neuvršten

1 IDIA u USD cijena uživo:

$0.02223587
$0.02223587$0.02223587
+1.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Impossible Finance Launchpad (IDIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:21:15 (UTC+8)

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02177839
$ 0.02177839$ 0.02177839
24-satna najniža cijena
$ 0.02223595
$ 0.02223595$ 0.02223595
24-satna najviša cijena

$ 0.02177839
$ 0.02177839$ 0.02177839

$ 0.02223595
$ 0.02223595$ 0.02223595

$ 3.51
$ 3.51$ 3.51

$ 0.0088129
$ 0.0088129$ 0.0088129

+0.20%

+1.57%

+5.70%

+5.70%

Impossible Finance Launchpad (IDIA) cijena u stvarnom vremenu je $0.02223666. Tijekom protekla 24 sata, IDIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02177839 i najviše cijene $ 0.02223595, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IDIA je $ 3.51, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0088129.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IDIA se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +1.57% u posljednjih 24 sata i +5.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Impossible Finance Launchpad (IDIA)

$ 16.64M
$ 16.64M$ 16.64M

--
----

$ 22.23M
$ 22.23M$ 22.23M

748.39M
748.39M 748.39M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Impossible Finance Launchpad je $ 16.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDIA je 748.39M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.23M.

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Impossible Finance Launchpad u USD iznosila je $ +0.00034278.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Impossible Finance Launchpad u USD iznosila je $ -0.0020455258.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Impossible Finance Launchpad u USD iznosila je $ -0.0035499626.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Impossible Finance Launchpad u USD iznosila je $ +0.001235813266461367.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00034278+1.57%
30 dana$ -0.0020455258-9.19%
60 dana$ -0.0035499626-15.96%
90 dana$ +0.001235813266461367+5.88%

Što je Impossible Finance Launchpad (IDIA)

Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Impossible Finance Launchpad (IDIA)

Službena web-stranica

Impossible Finance Launchpad Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Impossible Finance Launchpad (IDIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Impossible Finance Launchpad (IDIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Impossible Finance Launchpad.

Provjerite Impossible Finance Launchpad predviđanje cijene sada!

IDIA u lokalnim valutama

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Impossible Finance Launchpad (IDIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IDIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Impossible Finance Launchpad (IDIA)

Koliko Impossible Finance Launchpad (IDIA) vrijedi danas?
Cijena IDIA uživo u USD je 0.02223666 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IDIA u USD?
Trenutačna cijena IDIA u USD je $ 0.02223666. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Impossible Finance Launchpad?
Tržišna kapitalizacija za IDIA je $ 16.64M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IDIA?
Količina u optjecaju za IDIA je 748.39M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IDIA?
IDIA je postigao ATH cijenu od 3.51 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IDIA?
IDIA je vidio ATL cijenu od 0.0088129 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IDIA?
24-satni obujam trgovanja za IDIA je -- USD.
Hoće li IDIA još narasti ove godine?
IDIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IDIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:21:15 (UTC+8)

Impossible Finance Launchpad (IDIA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.