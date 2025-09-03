Impossible Finance (IF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.006943 $ 0.006943 $ 0.006943 24-satna najniža cijena $ 0.00703821 $ 0.00703821 $ 0.00703821 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.006943$ 0.006943 $ 0.006943 24-satna najviša cijena $ 0.00703821$ 0.00703821 $ 0.00703821 Najviša cijena ikada $ 7.94$ 7.94 $ 7.94 Najniža cijena $ 0.00461201$ 0.00461201 $ 0.00461201 Promjena cijene (1H) -0.24% Promjena cijene (1D) -0.19% Promjena cijene (7D) -2.41% Promjena cijene (7D) -2.41%

Impossible Finance (IF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00694718. Tijekom protekla 24 sata, IFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.006943 i najviše cijene $ 0.00703821, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IF je $ 7.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00461201.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IF se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, -0.19% u posljednjih 24 sata i -2.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Impossible Finance (IF)

Tržišna kapitalizacija $ 70.07K$ 70.07K $ 70.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 70.07K$ 70.07K $ 70.07K Količina u optjecaju 10.09M 10.09M 10.09M Ukupna količina 10,086,744.94743067 10,086,744.94743067 10,086,744.94743067

Trenutačna tržišna kapitalizacija Impossible Finance je $ 70.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IF je 10.09M, s ukupnom količinom od 10086744.94743067. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.07K.