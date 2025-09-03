Imperium Empires (IME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.065415$ 0.065415 $ 0.065415 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -20.79% Promjena cijene (7D) -20.79%

Imperium Empires (IME) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IME je $ 0.065415, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IME se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -20.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Imperium Empires (IME)

Tržišna kapitalizacija $ 1.32K$ 1.32K $ 1.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.97K$ 9.97K $ 9.97K Količina u optjecaju 1.32B 1.32B 1.32B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Imperium Empires je $ 1.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IME je 1.32B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.97K.