IMAGINE Cijena danas

Trenutačna cijena IMAGINE (IMAGINE) danas je $ 0.00006083, s promjenom od 2.72% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IMAGINE u USD je $ 0.00006083 po IMAGINE.

IMAGINE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 60,964, s količinom u optjecaju od 999.75M IMAGINE. Tijekom posljednja 24 sata, IMAGINE trgovao je između $ 0.0000551 (niska) i $ 0.00006183 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01255286, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000551.

U kratkoročnim performansama, IMAGINE se kretao -1.10% u posljednjem satu i -13.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu IMAGINE (IMAGINE)

Tržišna kapitalizacija $ 60.96K$ 60.96K $ 60.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 60.96K$ 60.96K $ 60.96K Količina u optjecaju 999.75M 999.75M 999.75M Ukupna količina 999,747,081.960541 999,747,081.960541 999,747,081.960541

Trenutačna tržišna kapitalizacija IMAGINE je $ 60.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IMAGINE je 999.75M, s ukupnom količinom od 999747081.960541. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 60.96K.