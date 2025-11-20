Imagen Network Cijena danas

Trenutačna cijena Imagen Network (IMAGE) danas je --, s promjenom od 4.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IMAGE u USD je -- po IMAGE.

Imagen Network trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,009,730, s količinom u optjecaju od 5.00B IMAGE. Tijekom posljednja 24 sata, IMAGE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03800209, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, IMAGE se kretao -1.92% u posljednjem satu i -17.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Imagen Network (IMAGE)

