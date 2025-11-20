iLuminary Token Cijena danas

Trenutačna cijena iLuminary Token (ILMT) danas je $ 0.01571803, s promjenom od 0.07% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ILMT u USD je $ 0.01571803 po ILMT.

iLuminary Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 250,801, s količinom u optjecaju od 15.96M ILMT. Tijekom posljednja 24 sata, ILMT trgovao je između $ 0.01566893 (niska) i $ 0.01572252 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03000248, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00183544.

U kratkoročnim performansama, ILMT se kretao -- u posljednjem satu i -30.73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu iLuminary Token (ILMT)

Tržišna kapitalizacija $ 250.80K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.19M Količina u optjecaju 15.96M Ukupna količina 139,389,969.730026

