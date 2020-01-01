iloveyousomatcha (ILYSM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u iloveyousomatcha (ILYSM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

iloveyousomatcha (ILYSM) Informacije I love you so matcha is a community driven token and is more than just a memecoin — it’s a tribute to the simple things we love: a calm cat, a warm cup of matcha, and the viral joy we see on TikTok when cats and humans alike get excited over it. It’s where internet culture meets comfort, creating a cozy corner of Web3 for those who want to smile and vibe. Our main goal is to spread love all across the crypto world. Službena web stranica: https://pump.fun/coin/fnDj6iuSBBruq1GX5GQwxGa3MvAxiJbnPBSvHt4pump Kupi ILYSM odmah!

iloveyousomatcha (ILYSM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za iloveyousomatcha (ILYSM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.35K $ 28.35K $ 28.35K Ukupna količina: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Količina u optjecaju: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.35K $ 28.35K $ 28.35K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni iloveyousomatcha (ILYSM)

iloveyousomatcha (ILYSM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike iloveyousomatcha (ILYSM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ILYSM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ILYSM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ILYSM tokena, istražite ILYSM cijenu tokena uživo!

