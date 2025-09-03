iloveyousomatcha (ILYSM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.55% Promjena cijene (1D) -28.41% Promjena cijene (7D) +12.60%

iloveyousomatcha (ILYSM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ILYSMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ILYSM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ILYSM se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, -28.41% u posljednjih 24 sata i +12.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu iloveyousomatcha (ILYSM)

Tržišna kapitalizacija $ 33.41K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.41K Količina u optjecaju 999.87M Ukupna količina 999,870,484.82

Trenutačna tržišna kapitalizacija iloveyousomatcha je $ 33.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ILYSM je 999.87M, s ukupnom količinom od 999870484.82. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.41K.