IlluminatiCoin (NATI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.50% Promjena cijene (1D) -1.64% Promjena cijene (7D) -4.25% Promjena cijene (7D) -4.25%

IlluminatiCoin (NATI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NATItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NATI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NATI se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, -1.64% u posljednjih 24 sata i -4.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu IlluminatiCoin (NATI)

Tržišna kapitalizacija $ 16.53M$ 16.53M $ 16.53M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.53M$ 16.53M $ 16.53M Količina u optjecaju 33.00T 33.00T 33.00T Ukupna količina 33,000,000,000,000.0 33,000,000,000,000.0 33,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija IlluminatiCoin je $ 16.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NATI je 33.00T, s ukupnom količinom od 33000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.53M.