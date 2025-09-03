Više o IKIGAI

Ikigai Logotip

Ikigai Cijena (IKIGAI)

Neuvršten

1 IKIGAI u USD cijena uživo:

--
----
-3.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ikigai (IKIGAI)
Ikigai (IKIGAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000121
$ 0.0000121$ 0.0000121
24-satna najniža cijena
$ 0.0000132
$ 0.0000132$ 0.0000132
24-satna najviša cijena

$ 0.0000121
$ 0.0000121$ 0.0000121

$ 0.0000132
$ 0.0000132$ 0.0000132

$ 0.00411775
$ 0.00411775$ 0.00411775

$ 0.0000121
$ 0.0000121$ 0.0000121

-2.39%

-3.17%

-3.93%

-3.93%

Ikigai (IKIGAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000122. Tijekom protekla 24 sata, IKIGAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000121 i najviše cijene $ 0.0000132, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IKIGAI je $ 0.00411775, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000121.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IKIGAI se promijenio za -2.39% u posljednjih sat vremena, -3.17% u posljednjih 24 sata i -3.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ikigai (IKIGAI)

$ 10.43K
$ 10.43K$ 10.43K

--
----

$ 10.43K
$ 10.43K$ 10.43K

821.43M
821.43M 821.43M

821,434,582.9430192
821,434,582.9430192 821,434,582.9430192

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ikigai je $ 10.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IKIGAI je 821.43M, s ukupnom količinom od 821434582.9430192. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.43K.

Ikigai (IKIGAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ikigai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ikigai u USD iznosila je $ -0.0000099662.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ikigai u USD iznosila je $ -0.0000107497.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ikigai u USD iznosila je $ -0.00008835526230565856.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.17%
30 dana$ -0.0000099662-81.69%
60 dana$ -0.0000107497-88.11%
90 dana$ -0.00008835526230565856-87.86%

Što je Ikigai (IKIGAI)

It's a new meta, but it's a good meta! Ikigai is not just a meme; it's a meme with a purpose. Ikigai refers to the things that make one feel like life is worth living. When you feel overwhelmed in this big world, remember that it could be just the little things that make life worth living. If you are fed up with memes without purpose and with rugs and scams, then you have to experience how it feels to be in a positive community. See the difference for yourself by spending some time with the Ikigai community, and then decide if you want to be a part of it.

Resurs Ikigai (IKIGAI)

Službena web-stranica

Ikigai Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ikigai (IKIGAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ikigai (IKIGAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ikigai.

Provjerite Ikigai predviđanje cijene sada!

IKIGAI u lokalnim valutama

Ikigai (IKIGAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ikigai (IKIGAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IKIGAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ikigai (IKIGAI)

Koliko Ikigai (IKIGAI) vrijedi danas?
Cijena IKIGAI uživo u USD je 0.0000122 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IKIGAI u USD?
Trenutačna cijena IKIGAI u USD je $ 0.0000122. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ikigai?
Tržišna kapitalizacija za IKIGAI je $ 10.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IKIGAI?
Količina u optjecaju za IKIGAI je 821.43M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IKIGAI?
IKIGAI je postigao ATH cijenu od 0.00411775 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IKIGAI?
IKIGAI je vidio ATL cijenu od 0.0000121 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IKIGAI?
24-satni obujam trgovanja za IKIGAI je -- USD.
Hoće li IKIGAI još narasti ove godine?
IKIGAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IKIGAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.