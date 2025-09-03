Ikigai (IKIGAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0000121 $ 0.0000121 $ 0.0000121 24-satna najniža cijena $ 0.0000132 $ 0.0000132 $ 0.0000132 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0000121$ 0.0000121 $ 0.0000121 24-satna najviša cijena $ 0.0000132$ 0.0000132 $ 0.0000132 Najviša cijena ikada $ 0.00411775$ 0.00411775 $ 0.00411775 Najniža cijena $ 0.0000121$ 0.0000121 $ 0.0000121 Promjena cijene (1H) -2.39% Promjena cijene (1D) -3.17% Promjena cijene (7D) -3.93% Promjena cijene (7D) -3.93%

Ikigai (IKIGAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000122. Tijekom protekla 24 sata, IKIGAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000121 i najviše cijene $ 0.0000132, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IKIGAI je $ 0.00411775, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000121.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IKIGAI se promijenio za -2.39% u posljednjih sat vremena, -3.17% u posljednjih 24 sata i -3.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ikigai (IKIGAI)

Tržišna kapitalizacija $ 10.43K$ 10.43K $ 10.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.43K$ 10.43K $ 10.43K Količina u optjecaju 821.43M 821.43M 821.43M Ukupna količina 821,434,582.9430192 821,434,582.9430192 821,434,582.9430192

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ikigai je $ 10.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IKIGAI je 821.43M, s ukupnom količinom od 821434582.9430192. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.43K.