iiii lovvvv youuuu (ILY) Informacije ily is about spreading love 💞 Službena web stranica: https://www.ilysol.xyz/

iiii lovvvv youuuu (ILY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za iiii lovvvv youuuu (ILY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 325.46K $ 325.46K $ 325.46K Ukupna količina: $ 965.26M $ 965.26M $ 965.26M Količina u optjecaju: $ 965.26M $ 965.26M $ 965.26M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 325.46K $ 325.46K $ 325.46K Povijesni maksimum: $ 0.01425823 $ 0.01425823 $ 0.01425823 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00033717 $ 0.00033717 $ 0.00033717 Saznajte više o cijeni iiii lovvvv youuuu (ILY)

iiii lovvvv youuuu (ILY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike iiii lovvvv youuuu (ILY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ILY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ILY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ILY tokena, istražite ILY cijenu tokena uživo!

ILY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ILY? Naša ILY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ILY predviđanje cijene tokena odmah!

