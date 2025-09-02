iiii lovvvv youuuu (ILY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01425823 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.59% Promjena cijene (1D) +1.87% Promjena cijene (7D) +8.34%

iiii lovvvv youuuu (ILY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ILYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ILY je $ 0.01425823, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ILY se promijenio za -1.59% u posljednjih sat vremena, +1.87% u posljednjih 24 sata i +8.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu iiii lovvvv youuuu (ILY)

Tržišna kapitalizacija $ 330.90K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 330.90K Količina u optjecaju 965.26M Ukupna količina 965,255,084.946823

Trenutačna tržišna kapitalizacija iiii lovvvv youuuu je $ 330.90K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ILY je 965.26M, s ukupnom količinom od 965255084.946823. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 330.90K.