IguVerse IGU (IGU) Informacije IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections. Službena web stranica: https://iguverse.com Bijela knjiga: https://whitepaper.iguverse.com Kupi IGU odmah!

IguVerse IGU (IGU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za IguVerse IGU (IGU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 328.02K $ 328.02K $ 328.02K Ukupna količina: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Količina u optjecaju: $ 291.52M $ 291.52M $ 291.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 450.08K $ 450.08K $ 450.08K Povijesni maksimum: $ 0.287446 $ 0.287446 $ 0.287446 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00112579 $ 0.00112579 $ 0.00112579 Saznajte više o cijeni IguVerse IGU (IGU)

IguVerse IGU (IGU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike IguVerse IGU (IGU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IGU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IGU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IGU tokena, istražite IGU cijenu tokena uživo!

