IguVerse IGU (IGU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00124592 24-satna najniža cijena $ 0.00131212 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.287446 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.98% Promjena cijene (1D) -0.12% Promjena cijene (7D) -9.73%

IguVerse IGU (IGU) cijena u stvarnom vremenu je $0.0012837. Tijekom protekla 24 sata, IGUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00124592 i najviše cijene $ 0.00131212, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IGU je $ 0.287446, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IGU se promijenio za +0.98% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -9.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu IguVerse IGU (IGU)

Tržišna kapitalizacija $ 372.80K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 511.52K Količina u optjecaju 291.52M Ukupna količina 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija IguVerse IGU je $ 372.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IGU je 291.52M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 511.52K.