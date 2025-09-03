Ignore Fud (4TOKEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00099435$ 0.00099435 $ 0.00099435 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) +1.40% Promjena cijene (7D) +0.43% Promjena cijene (7D) +0.43%

Ignore Fud (4TOKEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 4TOKENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 4TOKEN je $ 0.00099435, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 4TOKEN se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +1.40% u posljednjih 24 sata i +0.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ignore Fud (4TOKEN)

Tržišna kapitalizacija $ 14.58K$ 14.58K $ 14.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.94K$ 25.94K $ 25.94K Količina u optjecaju 22.48B 22.48B 22.48B Ukupna količina 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ignore Fud je $ 14.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 4TOKEN je 22.48B, s ukupnom količinom od 40000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.94K.