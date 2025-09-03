IF Science (IFSCI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00782424 Najniža cijena $ 0.00003783 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.50%

IF Science (IFSCI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000516. Tijekom protekla 24 sata, IFSCItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IFSCI je $ 0.00782424, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003783.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IFSCI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu IF Science (IFSCI)

Tržišna kapitalizacija $ 49.02K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 49.02K Količina u optjecaju 949.99M Ukupna količina 949,992,372.557294

Trenutačna tržišna kapitalizacija IF Science je $ 49.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IFSCI je 949.99M, s ukupnom količinom od 949992372.557294. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 49.02K.