iETH v1 (IETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 5,011.87 24-satna najviša cijena $ 5,217.21 Najviša cijena ikada $ 5,842.33 Najniža cijena $ 912.97 Promjena cijene (1H) -1.26% Promjena cijene (1D) -2.80% Promjena cijene (7D) -3.01%

iETH v1 (IETH) cijena u stvarnom vremenu je $5,066.56. Tijekom protekla 24 sata, IETHtrgovalo je između najniže cijene $ 5,011.87 i najviše cijene $ 5,217.21, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IETH je $ 5,842.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 912.97.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IETH se promijenio za -1.26% u posljednjih sat vremena, -2.80% u posljednjih 24 sata i -3.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu iETH v1 (IETH)

Tržišna kapitalizacija $ 346.56K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 346.56K Količina u optjecaju 68.33 Ukupna količina 68.32791752674886

Trenutačna tržišna kapitalizacija iETH v1 je $ 346.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IETH je 68.33, s ukupnom količinom od 68.32791752674886. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 346.56K.