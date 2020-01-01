iDypius (IDYP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u iDypius (IDYP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

iDypius (IDYP) Informacije It is a Governance token that will be available on Ethereum, Binance Smart Chain, and Avalanche chains. Later, it will be available on other chains. iDYP is an excellent investment for DYP holders who wish to get a passive income by using our products. Our new smart contracts will use iDYP as part of novel strategies, adding constant buying pressure on the DYP token and boost the rewards for the farm, buyback, and staking pools." Službena web stranica: https://www.dypius.com/ Kupi IDYP odmah!

iDypius (IDYP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za iDypius (IDYP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 77.71K $ 77.71K $ 77.71K Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 239.80M $ 239.80M $ 239.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 97.22K $ 97.22K $ 97.22K Povijesni maksimum: $ 0.98075 $ 0.98075 $ 0.98075 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00032408 $ 0.00032408 $ 0.00032408 Saznajte više o cijeni iDypius (IDYP)

iDypius (IDYP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike iDypius (IDYP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IDYP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IDYP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IDYP tokena, istražite IDYP cijenu tokena uživo!

