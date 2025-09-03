iDypius (IDYP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.98075$ 0.98075 $ 0.98075 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

iDypius (IDYP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IDYPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IDYP je $ 0.98075, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IDYP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu iDypius (IDYP)

Tržišna kapitalizacija $ 77.71K$ 77.71K $ 77.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 97.22K$ 97.22K $ 97.22K Količina u optjecaju 239.80M 239.80M 239.80M Ukupna količina 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija iDypius je $ 77.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDYP je 239.80M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.22K.