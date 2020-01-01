IDRISS (IDRISS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u IDRISS (IDRISS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

IDRISS (IDRISS) Informacije IDRISS builds apps uniquely enabled by crypto and AI. The flagship product helps creators on streaming platforms (Twitch, YouTube, Kick, Facebook) monetize content and grow revenue using novel crypto-native mechanics. The team is also developing decentralized community notes powered by humans and AI agents to verify content authenticity, fight misinformation, and detect generative AI across the internet. Službena web stranica: https://idriss.xyz Kupi IDRISS odmah!

IDRISS (IDRISS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za IDRISS (IDRISS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 717.16K $ 717.16K $ 717.16K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 123.55M $ 123.55M $ 123.55M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.80M $ 5.80M $ 5.80M Povijesni maksimum: $ 0.05168 $ 0.05168 $ 0.05168 Povijesni minimum: $ 0.00249485 $ 0.00249485 $ 0.00249485 Trenutna cijena: $ 0.00580149 $ 0.00580149 $ 0.00580149 Saznajte više o cijeni IDRISS (IDRISS)

IDRISS (IDRISS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike IDRISS (IDRISS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IDRISS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IDRISS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IDRISS tokena, istražite IDRISS cijenu tokena uživo!

