IDRISS Cijena (IDRISS)

Neuvršten

1 IDRISS u USD cijena uživo:

$0.00583091
-2.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena IDRISS (IDRISS)
IDRISS (IDRISS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00575165
24-satna najniža cijena
$ 0.00600233
24-satna najviša cijena

$ 0.00575165
$ 0.00600233
$ 0.05168
$ 0.00249485
-0.74%

-2.71%

-3.22%

-3.22%

IDRISS (IDRISS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00583091. Tijekom protekla 24 sata, IDRISStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00575165 i najviše cijene $ 0.00600233, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IDRISS je $ 0.05168, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00249485.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IDRISS se promijenio za -0.74% u posljednjih sat vremena, -2.71% u posljednjih 24 sata i -3.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu IDRISS (IDRISS)

$ 714.07K
--
$ 5.83M
122.46M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija IDRISS je $ 714.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDRISS je 122.46M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.83M.

IDRISS (IDRISS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz IDRISS u USD iznosila je $ -0.000162481758089001.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz IDRISS u USD iznosila je $ +0.0011983149.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz IDRISS u USD iznosila je $ +0.0019049384.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz IDRISS u USD iznosila je $ +0.001252069985823959.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000162481758089001-2.71%
30 dana$ +0.0011983149+20.55%
60 dana$ +0.0019049384+32.67%
90 dana$ +0.001252069985823959+27.34%

Što je IDRISS (IDRISS)

IDRISS builds apps uniquely enabled by crypto and AI. The flagship product helps creators on streaming platforms (Twitch, YouTube, Kick, Facebook) monetize content and grow revenue using novel crypto-native mechanics. The team is also developing decentralized community notes powered by humans and AI agents to verify content authenticity, fight misinformation, and detect generative AI across the internet.

Resurs IDRISS (IDRISS)

Službena web-stranica

IDRISS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će IDRISS (IDRISS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših IDRISS (IDRISS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za IDRISS.

Provjerite IDRISS predviđanje cijene sada!

IDRISS u lokalnim valutama

IDRISS (IDRISS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike IDRISS (IDRISS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IDRISS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o IDRISS (IDRISS)

Koliko IDRISS (IDRISS) vrijedi danas?
Cijena IDRISS uživo u USD je 0.00583091 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IDRISS u USD?
Trenutačna cijena IDRISS u USD je $ 0.00583091. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija IDRISS?
Tržišna kapitalizacija za IDRISS je $ 714.07K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IDRISS?
Količina u optjecaju za IDRISS je 122.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IDRISS?
IDRISS je postigao ATH cijenu od 0.05168 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IDRISS?
IDRISS je vidio ATL cijenu od 0.00249485 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IDRISS?
24-satni obujam trgovanja za IDRISS je -- USD.
Hoće li IDRISS još narasti ove godine?
IDRISS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IDRISS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
