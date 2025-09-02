IDRISS (IDRISS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00575165 24-satna najniža cijena $ 0.00600233 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.05168 Najniža cijena $ 0.00249485 Promjena cijene (1H) -0.74% Promjena cijene (1D) -2.71% Promjena cijene (7D) -3.22%

IDRISS (IDRISS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00583091. Tijekom protekla 24 sata, IDRISStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00575165 i najviše cijene $ 0.00600233, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IDRISS je $ 0.05168, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00249485.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IDRISS se promijenio za -0.74% u posljednjih sat vremena, -2.71% u posljednjih 24 sata i -3.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu IDRISS (IDRISS)

Tržišna kapitalizacija $ 714.07K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.83M Količina u optjecaju 122.46M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija IDRISS je $ 714.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDRISS je 122.46M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.83M.