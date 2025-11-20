Idle Network Cijena danas

Trenutačna cijena Idle Network (IDLE) danas je $ 0.00733572, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IDLE u USD je $ 0.00733572 po IDLE.

Idle Network trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 545,070, s količinom u optjecaju od 74.30M IDLE. Tijekom posljednja 24 sata, IDLE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.74, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00144241.

U kratkoročnim performansama, IDLE se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Idle Network (IDLE)

Tržišna kapitalizacija $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 733.57K$ 733.57K $ 733.57K Količina u optjecaju 74.30M 74.30M 74.30M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Idle Network je $ 545.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDLE je 74.30M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 733.57K.