Idle Finance Logotip

Idle Finance Cijena (IDLE)

Neuvršten

1 IDLE u USD cijena uživo:

$0.00744054
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Idle Finance (IDLE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:14:24 (UTC+8)

Idle Finance (IDLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 30.65
$ 0.00258854
--

--

+1.18%

+1.18%

Idle Finance (IDLE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00744054. Tijekom protekla 24 sata, IDLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IDLE je $ 30.65, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00258854.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IDLE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Idle Finance (IDLE)

$ 64.07K
$ 64.07K$ 64.07K

--
----

$ 96.73K
$ 96.73K$ 96.73K

8.61M
8.61M 8.61M

13,000,000.0
13,000,000.0 13,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Idle Finance je $ 64.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDLE je 8.61M, s ukupnom količinom od 13000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 96.73K.

Idle Finance (IDLE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Idle Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Idle Finance u USD iznosila je $ +0.0010450722.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Idle Finance u USD iznosila je $ +0.0035817762.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Idle Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0010450722+14.05%
60 dana$ +0.0035817762+48.14%
90 dana$ 0--

Što je Idle Finance (IDLE)

IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments.

Resurs Idle Finance (IDLE)

Službena web-stranica

Idle Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Idle Finance (IDLE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Idle Finance (IDLE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Idle Finance.

Provjerite Idle Finance predviđanje cijene sada!

IDLE u lokalnim valutama

Idle Finance (IDLE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Idle Finance (IDLE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IDLE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Idle Finance (IDLE)

Koliko Idle Finance (IDLE) vrijedi danas?
Cijena IDLE uživo u USD je 0.00744054 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IDLE u USD?
Trenutačna cijena IDLE u USD je $ 0.00744054. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Idle Finance?
Tržišna kapitalizacija za IDLE je $ 64.07K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IDLE?
Količina u optjecaju za IDLE je 8.61M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IDLE?
IDLE je postigao ATH cijenu od 30.65 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IDLE?
IDLE je vidio ATL cijenu od 0.00258854 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IDLE?
24-satni obujam trgovanja za IDLE je -- USD.
Hoće li IDLE još narasti ove godine?
IDLE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IDLE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Idle Finance (IDLE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

