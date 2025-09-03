Idle Finance (IDLE) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 30.65 Najniža cijena $ 0.00258854 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.18%

Idle Finance (IDLE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00744054. Tijekom protekla 24 sata, IDLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IDLE je $ 30.65, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00258854.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IDLE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Idle Finance (IDLE)

Tržišna kapitalizacija $ 64.07K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 96.73K Količina u optjecaju 8.61M Ukupna količina 13,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Idle Finance je $ 64.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDLE je 8.61M, s ukupnom količinom od 13000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 96.73K.