Idexo Logotip

Idexo Cijena (IDO)

Neuvršten

1 IDO u USD cijena uživo:

$0.02619949
$0.02619949
-28.10%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Idexo (IDO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:44:16 (UTC+8)

Idexo (IDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0262035
$ 0.0262035
24-satna najniža cijena
$ 0.0366303
$ 0.0366303
24-satna najviša cijena

$ 0.0262035
$ 0.0262035

$ 0.0366303
$ 0.0366303

$ 0.644117
$ 0.644117

$ 0
$ 0

-0.33%

-28.19%

-33.56%

-33.56%

Idexo (IDO) cijena u stvarnom vremenu je $0.02619949. Tijekom protekla 24 sata, IDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0262035 i najviše cijene $ 0.0366303, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IDO je $ 0.644117, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IDO se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -28.19% u posljednjih 24 sata i -33.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Idexo (IDO)

$ 2.16M
$ 2.16M

--
--

$ 2.62M
$ 2.62M

82.52M
82.52M

100,000,000.0
100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Idexo je $ 2.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDO je 82.52M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.62M.

Idexo (IDO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Idexo u USD iznosila je $ -0.01028701410141626.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Idexo u USD iznosila je $ -0.0038414923.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Idexo u USD iznosila je $ +0.0282535169.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Idexo u USD iznosila je $ +0.006391080733631667.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.01028701410141626-28.19%
30 dana$ -0.0038414923-14.66%
60 dana$ +0.0282535169+107.84%
90 dana$ +0.006391080733631667+32.26%

Što je Idexo (IDO)

Idexo has built a cross-chain NFT API that anyone can use to build NFTs and Marketplaces into their applications in just a few lines of code and a simplified economic model that enables transactions to happen with just an API key rather than a blockchain wallet and with stable pricing for methods on different chains such as Arweave, Avalanche, BSC, Ethereum and Polygon with more in the pipeline. This is especially useful for games and web applications and yet has broad use cases across many different industries and great appeal to the vast majority of developers who have yet to adopt blockchain. Idexo used its own platform to create novel innovations such as letting users mint NFTs on Twitter and Telegram with simple commands. These growth hacks led to rapid growth of the idexo Community to 30K on Telegram and 16K on Twitter in a few short months. Idexo has since turned this into a product called the Community Development Kit that any project can use to growth their user base with NFT-based programs. Idexo has recently signed its first CDK customer and has many more interested.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Idexo (IDO)

Službena web-stranica

Idexo Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Idexo (IDO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Idexo (IDO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Idexo.

Provjerite Idexo predviđanje cijene sada!

IDO u lokalnim valutama

Idexo (IDO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Idexo (IDO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IDO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Idexo (IDO)

Koliko Idexo (IDO) vrijedi danas?
Cijena IDO uživo u USD je 0.02619949 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IDO u USD?
Trenutačna cijena IDO u USD je $ 0.02619949. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Idexo?
Tržišna kapitalizacija za IDO je $ 2.16M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IDO?
Količina u optjecaju za IDO je 82.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IDO?
IDO je postigao ATH cijenu od 0.644117 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IDO?
IDO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IDO?
24-satni obujam trgovanja za IDO je -- USD.
Hoće li IDO još narasti ove godine?
IDO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IDO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:44:16 (UTC+8)

