Idexo (IDO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0262035 $ 0.0262035 $ 0.0262035 24-satna najniža cijena $ 0.0366303 $ 0.0366303 $ 0.0366303 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0262035$ 0.0262035 $ 0.0262035 24-satna najviša cijena $ 0.0366303$ 0.0366303 $ 0.0366303 Najviša cijena ikada $ 0.644117$ 0.644117 $ 0.644117 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.33% Promjena cijene (1D) -28.19% Promjena cijene (7D) -33.56% Promjena cijene (7D) -33.56%

Idexo (IDO) cijena u stvarnom vremenu je $0.02619949. Tijekom protekla 24 sata, IDOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0262035 i najviše cijene $ 0.0366303, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IDO je $ 0.644117, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IDO se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -28.19% u posljednjih 24 sata i -33.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Idexo (IDO)

Tržišna kapitalizacija $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Količina u optjecaju 82.52M 82.52M 82.52M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Idexo je $ 2.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDO je 82.52M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.62M.