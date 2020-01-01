Idena (IDNA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Idena (IDNA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Idena (IDNA) Informacije Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power. Službena web stranica: https://idena.io/ Kupi IDNA odmah!

Idena (IDNA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Idena (IDNA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 186.25K $ 186.25K $ 186.25K Ukupna količina: $ 83.21M $ 83.21M $ 83.21M Količina u optjecaju: $ 83.21M $ 83.21M $ 83.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 186.25K $ 186.25K $ 186.25K Povijesni maksimum: $ 0.314136 $ 0.314136 $ 0.314136 Povijesni minimum: $ 0.00152024 $ 0.00152024 $ 0.00152024 Trenutna cijena: $ 0.00223903 $ 0.00223903 $ 0.00223903 Saznajte više o cijeni Idena (IDNA)

Idena (IDNA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Idena (IDNA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IDNA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IDNA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IDNA tokena, istražite IDNA cijenu tokena uživo!

