Idena (IDNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00219751 24-satna najniža cijena $ 0.00231747 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.314136 Najniža cijena $ 0.00152024 Promjena cijene (1H) +0.27% Promjena cijene (1D) +4.03% Promjena cijene (7D) +4.01%

Idena (IDNA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00231786. Tijekom protekla 24 sata, IDNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00219751 i najviše cijene $ 0.00231747, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IDNA je $ 0.314136, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00152024.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IDNA se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, +4.03% u posljednjih 24 sata i +4.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Idena (IDNA)

Tržišna kapitalizacija $ 192.79K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 192.79K Količina u optjecaju 83.18M Ukupna količina 83,176,243.7776078

Trenutačna tržišna kapitalizacija Idena je $ 192.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDNA je 83.18M, s ukupnom količinom od 83176243.7776078. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 192.79K.