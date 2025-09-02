Više o IDNA

Idena Logotip

Idena Cijena (IDNA)

1 IDNA u USD cijena uživo:

$0.00231786
$0.00231786
+4.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Idena (IDNA)
Idena (IDNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00219751
24-satna najniža cijena
$ 0.00231747
24-satna najviša cijena

$ 0.00219751
$ 0.00231747
$ 0.314136
$ 0.00152024
+0.27%

+4.03%

+4.01%

+4.01%

Idena (IDNA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00231786. Tijekom protekla 24 sata, IDNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00219751 i najviše cijene $ 0.00231747, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IDNA je $ 0.314136, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00152024.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IDNA se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, +4.03% u posljednjih 24 sata i +4.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Idena (IDNA)

$ 192.79K
--
$ 192.79K
83.18M
83,176,243.7776078
Trenutačna tržišna kapitalizacija Idena je $ 192.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDNA je 83.18M, s ukupnom količinom od 83176243.7776078. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 192.79K.

Idena (IDNA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Idena u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Idena u USD iznosila je $ -0.0000759425.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Idena u USD iznosila je $ -0.0001437321.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Idena u USD iznosila je $ +0.000194172015433184.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.03%
30 dana$ -0.0000759425-3.27%
60 dana$ -0.0001437321-6.20%
90 dana$ +0.000194172015433184+9.14%

Što je Idena (IDNA)

Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power.

Resurs Idena (IDNA)

Službena web-stranica

Idena Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Idena (IDNA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Idena (IDNA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Idena.

Provjerite Idena predviđanje cijene sada!

IDNA u lokalnim valutama

Idena (IDNA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Idena (IDNA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IDNA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Idena (IDNA)

Koliko Idena (IDNA) vrijedi danas?
Cijena IDNA uživo u USD je 0.00231786 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IDNA u USD?
Trenutačna cijena IDNA u USD je $ 0.00231786. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Idena?
Tržišna kapitalizacija za IDNA je $ 192.79K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IDNA?
Količina u optjecaju za IDNA je 83.18M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IDNA?
IDNA je postigao ATH cijenu od 0.314136 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IDNA?
IDNA je vidio ATL cijenu od 0.00152024 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IDNA?
24-satni obujam trgovanja za IDNA je -- USD.
Hoće li IDNA još narasti ove godine?
IDNA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IDNA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
