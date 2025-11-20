Ideaology Cijena danas

Trenutačna cijena Ideaology (IDEA) danas je $ 0.00002512, s promjenom od 2.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije IDEA u USD je $ 0.00002512 po IDEA.

Ideaology trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,796.51, s količinom u optjecaju od 500.00M IDEA. Tijekom posljednja 24 sata, IDEA trgovao je između $ 0.00002314 (niska) i $ 0.00002799 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.963831, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001744.

U kratkoročnim performansama, IDEA se kretao +0.59% u posljednjem satu i -26.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ideaology (IDEA)

Tržišna kapitalizacija $ 12.80K$ 12.80K $ 12.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.80K$ 12.80K $ 12.80K Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ideaology je $ 12.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDEA je 500.00M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.80K.