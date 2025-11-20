IdeaFoundry Subsidies Agent Cijena danas

Trenutačna cijena IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS) danas je $ 0.00001046, s promjenom od 0.68% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SUBS u USD je $ 0.00001046 po SUBS.

IdeaFoundry Subsidies Agent trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,462.89, s količinom u optjecaju od 1.00B SUBS. Tijekom posljednja 24 sata, SUBS trgovao je između $ 0.00001043 (niska) i $ 0.00001054 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00011115, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000848.

U kratkoročnim performansama, SUBS se kretao -0.15% u posljednjem satu i -12.53% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu IdeaFoundry Subsidies Agent (SUBS)

Tržišna kapitalizacija $ 10.46K$ 10.46K $ 10.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.46K$ 10.46K $ 10.46K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija IdeaFoundry Subsidies Agent je $ 10.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUBS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.46K.