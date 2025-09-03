Više o IDV

IDV Informacije o cijeni

IDV Službena web stranica

IDV Tokenomija

IDV Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Idavoll DAO Logotip

Idavoll DAO Cijena (IDV)

Neuvršten

1 IDV u USD cijena uživo:

--
----
+6.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Idavoll DAO (IDV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:00:35 (UTC+8)

Idavoll DAO (IDV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.382351
$ 0.382351$ 0.382351

$ 0
$ 0$ 0

+3.28%

+6.09%

-9.16%

-9.16%

Idavoll DAO (IDV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IDVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IDV je $ 0.382351, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IDV se promijenio za +3.28% u posljednjih sat vremena, +6.09% u posljednjih 24 sata i -9.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Idavoll DAO (IDV)

$ 69.74K
$ 69.74K$ 69.74K

--
----

$ 176.76K
$ 176.76K$ 176.76K

789.04M
789.04M 789.04M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Idavoll DAO je $ 69.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDV je 789.04M, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 176.76K.

Idavoll DAO (IDV) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Idavoll DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Idavoll DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Idavoll DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Idavoll DAO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+6.09%
30 dana$ 0-2.37%
60 dana$ 0-28.71%
90 dana$ 0--

Što je Idavoll DAO (IDV)

Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network’s individual organization exists as a set of modules that define the organization’s stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll’s unique on-chain solutions.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Idavoll DAO (IDV)

Službena web-stranica

Idavoll DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Idavoll DAO (IDV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Idavoll DAO (IDV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Idavoll DAO.

Provjerite Idavoll DAO predviđanje cijene sada!

IDV u lokalnim valutama

Idavoll DAO (IDV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Idavoll DAO (IDV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IDV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Idavoll DAO (IDV)

Koliko Idavoll DAO (IDV) vrijedi danas?
Cijena IDV uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IDV u USD?
Trenutačna cijena IDV u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Idavoll DAO?
Tržišna kapitalizacija za IDV je $ 69.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IDV?
Količina u optjecaju za IDV je 789.04M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IDV?
IDV je postigao ATH cijenu od 0.382351 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IDV?
IDV je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IDV?
24-satni obujam trgovanja za IDV je -- USD.
Hoće li IDV još narasti ove godine?
IDV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IDV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:00:35 (UTC+8)

Idavoll DAO (IDV) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.