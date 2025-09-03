Idavoll DAO (IDV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.382351$ 0.382351 $ 0.382351 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +3.28% Promjena cijene (1D) +6.09% Promjena cijene (7D) -9.16% Promjena cijene (7D) -9.16%

Idavoll DAO (IDV) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IDVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IDV je $ 0.382351, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IDV se promijenio za +3.28% u posljednjih sat vremena, +6.09% u posljednjih 24 sata i -9.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Idavoll DAO (IDV)

Tržišna kapitalizacija $ 69.74K$ 69.74K $ 69.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 176.76K$ 176.76K $ 176.76K Količina u optjecaju 789.04M 789.04M 789.04M Ukupna količina 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Idavoll DAO je $ 69.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IDV je 789.04M, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 176.76K.