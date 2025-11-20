Icopax Cijena danas

Trenutačna cijena Icopax ($IPAX) danas je $ 0.00206095, s promjenom od 5.19% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $IPAX u USD je $ 0.00206095 po $IPAX.

Icopax trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 618,284, s količinom u optjecaju od 300.00M $IPAX. Tijekom posljednja 24 sata, $IPAX trgovao je između $ 0.00190429 (niska) i $ 0.00223454 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.054483, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00170159.

U kratkoročnim performansama, $IPAX se kretao +0.44% u posljednjem satu i -21.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Icopax ($IPAX)

Tržišna kapitalizacija $ 618.28K$ 618.28K $ 618.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 618.28K$ 618.28K $ 618.28K Količina u optjecaju 300.00M 300.00M 300.00M Ukupna količina 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

