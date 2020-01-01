ICHI (ICHI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ICHI (ICHI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ICHI (ICHI) Informacije The ICHI token is the governance and value token of ICHI Protocols. ICHI has built 2 protocols to date, including Vaults (single-token Uniswap v3 liquidity managers earning high yields) and Branded Dollars (Community-owned over-collateralized stable assets). Službena web stranica: https://www.ichi.org/

ICHI (ICHI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ICHI (ICHI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.94M Ukupna količina: $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 9.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.21M Povijesni maksimum: $ 143.93 Povijesni minimum: $ 0.247096 Trenutna cijena: $ 0.420536

ICHI (ICHI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ICHI (ICHI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ICHI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ICHI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ICHI tokena, istražite ICHI cijenu tokena uživo!

