Iceleia Logotip

Iceleia Cijena (ICE)

Neuvršten

1 ICE u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Iceleia (ICE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:58:58 (UTC+8)

Iceleia (ICE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Iceleia (ICE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ICEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Iceleia (ICE)

$ 6.15K
$ 6.15K$ 6.15K

--
----

$ 6.15K
$ 6.15K$ 6.15K

970.33M
970.33M 970.33M

970,332,010.049588
970,332,010.049588 970,332,010.049588

Trenutačna tržišna kapitalizacija Iceleia je $ 6.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ICE je 970.33M, s ukupnom količinom od 970332010.049588. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.15K.

Iceleia (ICE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Iceleia u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Iceleia u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Iceleia u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Iceleia u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+14.52%
60 dana$ 0+15.22%
90 dana$ 0--

Što je Iceleia (ICE)

Stay cool and dominate with $ICE, play the game and earn 💎 in our tg bot! $ice is part of ElementalBlast and has a roadmap of 7 Elements with each their own native telegram P2E game. $ice being the first out of 7. We intend to reward users for playing the games, performing tasks, engaging in the community and being part of the movement. We want to create a name and safe space in the crypto solana memecoin trenches to bring back the good vibes. Team is doxxed too which is not often the case: https://t.me/ElementalBlastNews/96

Resurs Iceleia (ICE)

Službena web-stranica

Iceleia Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Iceleia (ICE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Iceleia (ICE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Iceleia.

Provjerite Iceleia predviđanje cijene sada!

ICE u lokalnim valutama

Iceleia (ICE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Iceleia (ICE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ICE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Iceleia (ICE)

Koliko Iceleia (ICE) vrijedi danas?
Cijena ICE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ICE u USD?
Trenutačna cijena ICE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Iceleia?
Tržišna kapitalizacija za ICE je $ 6.15K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ICE?
Količina u optjecaju za ICE je 970.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ICE?
ICE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ICE?
ICE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ICE?
24-satni obujam trgovanja za ICE je -- USD.
Hoće li ICE još narasti ove godine?
ICE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ICE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:58:58 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.