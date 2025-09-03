Iceleia (ICE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Iceleia (ICE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ICEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Iceleia (ICE)

Tržišna kapitalizacija $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K Količina u optjecaju 970.33M 970.33M 970.33M Ukupna količina 970,332,010.049588 970,332,010.049588 970,332,010.049588

Trenutačna tržišna kapitalizacija Iceleia je $ 6.15K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ICE je 970.33M, s ukupnom količinom od 970332010.049588. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.15K.