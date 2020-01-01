Ice Open Network (ICE) Tokenomika

Ice Open Network (ICE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Ice Open Network (ICE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Ice Open Network (ICE) Informacije

Ice is the newest digital currency that you can mine for free using your phone The Ice project has been imagined to bring back trust in digital assets and deliver a true sense of community for users who don’t have the financial resources to mine Bitcoin or are simply too late to enter the game.

Službena web stranica:
https://ice.io/
Bijela knjiga:
https://ice.io/whitepaper

Ice Open Network (ICE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ice Open Network (ICE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 34.86M
$ 34.86M$ 34.86M
Ukupna količina:
$ 21.15B
$ 21.15B$ 21.15B
Količina u optjecaju:
$ 6.79B
$ 6.79B$ 6.79B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 108.56M
$ 108.56M$ 108.56M
Povijesni maksimum:
$ 0.01587896
$ 0.01587896$ 0.01587896
Povijesni minimum:
$ 0.0027547
$ 0.0027547$ 0.0027547
Trenutna cijena:
$ 0.0051147
$ 0.0051147$ 0.0051147

Ice Open Network (ICE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Ice Open Network (ICE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ICE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ICE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ICE tokena, istražite ICE cijenu tokena uživo!

ICE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ICE? Naša ICE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.