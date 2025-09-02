Ice Open Network (ICE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0041842 24-satna najniža cijena $ 0.00449845 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.01587896 Najniža cijena $ 0.0027547 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.41% Promjena cijene (7D) -17.57%

Ice Open Network (ICE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00446396. Tijekom protekla 24 sata, ICEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0041842 i najviše cijene $ 0.00449845, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICE je $ 0.01587896, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0027547.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i -17.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ice Open Network (ICE)

Tržišna kapitalizacija $ 30.32M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 94.42M Količina u optjecaju 6.79B Ukupna količina 21,150,537,435.26

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ice Open Network je $ 30.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ICE je 6.79B, s ukupnom količinom od 21150537435.26. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.42M.