Ice Open Network Logotip

Ice Open Network Cijena (ICE)

Neuvršten

1 ICE u USD cijena uživo:

$0.00446637
-0.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ice Open Network (ICE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:20:52 (UTC+8)

Ice Open Network (ICE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0041842
24-satna najniža cijena
$ 0.00449845
24-satna najviša cijena

$ 0.0041842
$ 0.00449845
$ 0.01587896
$ 0.0027547
--

-0.41%

-17.57%

-17.57%

Ice Open Network (ICE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00446396. Tijekom protekla 24 sata, ICEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0041842 i najviše cijene $ 0.00449845, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICE je $ 0.01587896, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0027547.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.41% u posljednjih 24 sata i -17.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ice Open Network (ICE)

$ 30.32M
--
$ 94.42M
6.79B
21,150,537,435.26
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ice Open Network je $ 30.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ICE je 6.79B, s ukupnom količinom od 21150537435.26. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.42M.

Ice Open Network (ICE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ice Open Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ice Open Network u USD iznosila je $ -0.0009812636.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ice Open Network u USD iznosila je $ -0.0010183417.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ice Open Network u USD iznosila je $ -0.001318305505904031.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.41%
30 dana$ -0.0009812636-21.98%
60 dana$ -0.0010183417-22.81%
90 dana$ -0.001318305505904031-22.79%

Što je Ice Open Network (ICE)

Ice is the newest digital currency that you can mine for free using your phone The Ice project has been imagined to bring back trust in digital assets and deliver a true sense of community for users who don’t have the financial resources to mine Bitcoin or are simply too late to enter the game.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Ice Open Network (ICE)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Ice Open Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ice Open Network (ICE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ice Open Network (ICE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ice Open Network.

Provjerite Ice Open Network predviđanje cijene sada!

ICE u lokalnim valutama

Ice Open Network (ICE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ice Open Network (ICE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ICE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ice Open Network (ICE)

Koliko Ice Open Network (ICE) vrijedi danas?
Cijena ICE uživo u USD je 0.00446396 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ICE u USD?
Trenutačna cijena ICE u USD je $ 0.00446396. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ice Open Network?
Tržišna kapitalizacija za ICE je $ 30.32M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ICE?
Količina u optjecaju za ICE je 6.79B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ICE?
ICE je postigao ATH cijenu od 0.01587896 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ICE?
ICE je vidio ATL cijenu od 0.0027547 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ICE?
24-satni obujam trgovanja za ICE je -- USD.
Hoće li ICE još narasti ove godine?
ICE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ICE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
