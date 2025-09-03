ice bucket challenge (ICE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00299862$ 0.00299862 $ 0.00299862 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.38% Promjena cijene (1D) +0.38% Promjena cijene (7D) +5.07% Promjena cijene (7D) +5.07%

ice bucket challenge (ICE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ICEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ICE je $ 0.00299862, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ICE se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +0.38% u posljednjih 24 sata i +5.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ice bucket challenge (ICE)

Tržišna kapitalizacija $ 14.14K$ 14.14K $ 14.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.14K$ 14.14K $ 14.14K Količina u optjecaju 999.84M 999.84M 999.84M Ukupna količina 999,844,588.103641 999,844,588.103641 999,844,588.103641

Trenutačna tržišna kapitalizacija ice bucket challenge je $ 14.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ICE je 999.84M, s ukupnom količinom od 999844588.103641. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.14K.