iBTC Network (IBTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u iBTC Network (IBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

iBTC Network (IBTC) Informacije iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized. Službena web stranica: https://www.ibtc.network/ Kupi IBTC odmah!

iBTC Network (IBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za iBTC Network (IBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Ukupna količina: $ 35.58 $ 35.58 $ 35.58 Količina u optjecaju: $ 35.58 $ 35.58 $ 35.58 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Povijesni maksimum: $ 656,686 $ 656,686 $ 656,686 Povijesni minimum: $ 49,611 $ 49,611 $ 49,611 Trenutna cijena: $ 108,945 $ 108,945 $ 108,945 Saznajte više o cijeni iBTC Network (IBTC)

iBTC Network (IBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike iBTC Network (IBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj IBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja IBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku IBTC tokena, istražite IBTC cijenu tokena uživo!

