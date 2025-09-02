iBTC Network (IBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 106,879 24-satna najviša cijena $ 110,622 Najviša cijena ikada $ 656,686 Najniža cijena $ 49,611 Promjena cijene (1H) +0.15% Promjena cijene (1D) +0.34% Promjena cijene (7D) -0.24%

iBTC Network (IBTC) cijena u stvarnom vremenu je $110,005. Tijekom protekla 24 sata, IBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 106,879 i najviše cijene $ 110,622, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IBTC je $ 656,686, dok je najniža cijena svih vremena $ 49,611.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IBTC se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i -0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu iBTC Network (IBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 3.91M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.91M Količina u optjecaju 35.58 Ukupna količina 35.57705217

Trenutačna tržišna kapitalizacija iBTC Network je $ 3.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IBTC je 35.58, s ukupnom količinom od 35.57705217. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.91M.