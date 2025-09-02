Više o IBTC

iBTC Network Logotip

iBTC Network Cijena (IBTC)

1 IBTC u USD cijena uživo:

$110,004
$110,004
+0.30%1D
Grafikon aktualnih cijena iBTC Network (IBTC)
iBTC Network (IBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.15%

+0.34%

-0.24%

-0.24%

iBTC Network (IBTC) cijena u stvarnom vremenu je $110,005. Tijekom protekla 24 sata, IBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 106,879 i najviše cijene $ 110,622, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IBTC je $ 656,686, dok je najniža cijena svih vremena $ 49,611.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IBTC se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i -0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu iBTC Network (IBTC)

Trenutačna tržišna kapitalizacija iBTC Network je $ 3.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IBTC je 35.58, s ukupnom količinom od 35.57705217. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.91M.

iBTC Network (IBTC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz iBTC Network u USD iznosila je $ +376.87.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz iBTC Network u USD iznosila je $ -2,999.7263450000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz iBTC Network u USD iznosila je $ +1,938.7391205000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz iBTC Network u USD iznosila je $ +5,829.14713770988.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +376.87+0.34%
30 dana$ -2,999.7263450000-2.72%
60 dana$ +1,938.7391205000+1.76%
90 dana$ +5,829.14713770988+5.60%

Što je iBTC Network (IBTC)

iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized.

Resurs iBTC Network (IBTC)

iBTC Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će iBTC Network (IBTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših iBTC Network (IBTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za iBTC Network.

Provjerite iBTC Network predviđanje cijene sada!

IBTC u lokalnim valutama

iBTC Network (IBTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike iBTC Network (IBTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o IBTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o iBTC Network (IBTC)

Koliko iBTC Network (IBTC) vrijedi danas?
Cijena IBTC uživo u USD je 110,005 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena IBTC u USD?
Trenutačna cijena IBTC u USD je $ 110,005. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija iBTC Network?
Tržišna kapitalizacija za IBTC je $ 3.91M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za IBTC?
Količina u optjecaju za IBTC je 35.58 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za IBTC?
IBTC je postigao ATH cijenu od 656,686 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za IBTC?
IBTC je vidio ATL cijenu od 49,611 USD.
Koliki je obujam trgovanja za IBTC?
24-satni obujam trgovanja za IBTC je -- USD.
Hoće li IBTC još narasti ove godine?
IBTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte IBTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.